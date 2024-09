Sono ore di ansia a Terrasini, in provincia di Palermo, dove proseguono senza sosta le ricerche di Antonio D’Amico, un ragazzo di 22 anni di Partinico disperso in mare da ieri pomeriggio. Un’onda improvvisa la possibile causa della tragedia Il giovane si trovava sugli scogli in località Villa Solemare, nella contrada Paternella, insieme ad un […] Continua a leggere la notizia

