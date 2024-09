Lavoratori ASU di Monreale lasceranno il precariato: al via stabilizzazioni

Buone notizie per i 9 lavoratori ASU, impegnati negli uffici del Comune di Monreale. Stamane l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha pubblicato sul portale INPA i due bandi per la stabilizzazione dei lavoratori che da anni prestano servizio al Comune di Monreale. Al termine dell’espletamento delle procedure i lavoratori verranno assunti definitivamente entrando a pieno titolo nella pianta organica. La norma che riguarda questa categoria di precari, era stata approvata nell’ultima finanziaria regionale. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono per un risultato che dà certezza ai lavoratori ASU impegnati in attività di pubblica utilità e attività socialmente utili, che negli anni hanno acquisito professionalità ed esperienza nel nostro comune.

Soddisfazione del sindaco per la stabilizzazione

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono per un risultato che dà certezza ai lavoratori ASU impegnati in attività di pubblica utilità e attività socialmente utili, che negli anni hanno acquisito professionalità ed esperienza nel nostro comune.