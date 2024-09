Un uomo di 76 anni, Vincenzo Scianni di Corleone, è deceduto alla clinica Orestano di Palermo in seguito a complicazioni sorte dopo un intervento chirurgico per la rimozione di un calcolo renale. I familiari, sospitando un caso di malasanità, hanno sporto denuncia alle autorità competenti. Indagini in corso per fare luce sulla vicenda Il Pubblico […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale