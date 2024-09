Maximiliano Birchler riconfermato responsabile del Calcio a 5 siciliano

Ieri pomeriggio presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti di Ficarazzi si è tenuta l’assemblea elettiva per il rinnovo dei vertici del calcio siciliano. Il monrealese Maximiliano Birchler si è imposto alle elezioni ottenendo il 97% dei consensi da parte delle società aventi diritto, ottenendo così il terzo mandato di fila. Nel contempo l’assemblea ha rinnovato all’unanimità la piena fiducia al Presidente uscente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd, Sandro Morgana. Le due riconferme sono frutto dell’ottimo lavoro svolto in questi anni e della voglia di continuare a lavorare per il bene dello sport siciliano.

(A sinistra Maximiliano Birchler, a destra Sandro Morgana)