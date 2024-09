Gigi D’Alessio raduna le stelle della musica italiana a Palermo per beneficenza

Gigi D’Alessio continua a regalare emozioni ai suoi fan e lo fa annunciando un nuovo, imperdibile concerto-evento: “Sicily for life, Gigi and Friends”. Dopo il successo degli otto sold out a Piazza del Plebiscito a Napoli e di un tour estivo tutto esaurito, il cantante partenopeo ha deciso di portare la sua musica e la […] Continua a leggere la notizia