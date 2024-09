Monreale, droga nascosta tra i giochi dei bambini: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato un uomo di 50 anni, originario dell’agrigentino, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava agli arresti domiciliari proprio per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Droga nascosta tra i giochi dei bambini

L’arresto è avvenuto grazie ad un’attenta attività di indagine condotta dai Carabinieri della locale Stazione, insospettiti da un continuo via vai nei pressi dell’abitazione dell’uomo. I militari, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno perquisito l’abitazione. Decisivo l’intervento del cane antidroga Ron, un pastore tedesco, che ha fiutato la presenza di 70 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

Sequestrati anche materiale per il confezionamento e denaro

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento e denaro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo aveva tentato di nascondere la droga in diversi punti della casa, tra cui una scarpa riposta nell’armadio e, addirittura, la cesta dei giochi dei bambini, dove era nascosto il bilancino di precisione.

Spacciatore in carcere

La droga sequestrata è stata inviata al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.