L’ICS Margherita di Navarra alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico a Cagliari

La scuola pioppese parteciperà alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025, che si svolgerà domani, lunedì 16 settembre, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. L’evento verrà trasmesso in diretta su RAI 1 dalle ore 16:30 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La scelta dell’ICS Margherita di Navarra è avvenuta alla luce degli elaborati premiati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in occasione della Biennale di Venezia; si tratta senza dubbio dell’ennesima conferma dell’impegno e della passione profusi dalla Dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, dai docenti e dagli alunni dell’istituto scolastico, che hanno perseguito ancora una volta la via tracciata in termini educativi e formativi all’interno delle mura scolastiche.

L’Istituto sarà protagonista dell’evento con il videoclip “Come stelle”, recentemente premiato alla Biennale del Cinema di Venezia per la sua alta importanza educativa.