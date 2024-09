Marco Intravaia torna a casa e passa in Forza Italia

“Oggi torno a casa, una casa in cui si respirano i valori con cui sono cresciuto e mi sono formato”. Con queste parole il deputato regionale Marco Intravaia ha annunciato il suo passaggio al gruppo parlamentare di Forza Italia. Un ritorno alle origini per Intravaia, che aveva mosso i primi passi in politica proprio nel partito fondato da Silvio Berlusconi.

Esperienza e passione politica

Nonostante la giovane età, Intravaia vanta una significativa esperienza amministrativa. Rieletto lo scorso giugno presidente del Consiglio Comunale di Monreale con oltre 1400 preferenze, era giunto all’Ars con circa 10 mila voti. La sua passione per la politica si è tradotta in impegno concreto dopo la tragica scomparsa del padre, il vicebrigadiere Domenico, nell’eccidio di Nassiriya del 2003.

La scelta di Forza Italia

Intravaia, dopo aver lasciato Fratelli d’Italia, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a scegliere Forza Italia: “Un grande partito moderato, liberista nelle scelte economiche, a fianco di chi combatte per i diritti civili, in ascolto dei territori ed affidabile in Europa”. Il deputato ha inoltre elogiato il lavoro del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando il grande risultato elettorale di Forza Italia in Sicilia.

Entusiasmo in Forza Italia

Grande soddisfazione è stata espressa da Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, che ha accolto con entusiasmo l’adesione di Intravaia: “Un’importante aggiunta al nostro gruppo parlamentare. Marco è un politico giovane, ma di grande esperienza, che ha dimostrato, nel corso degli anni, un forte impegno per lo sviluppo della Sicilia”.

Forza Italia primo partito in Sicilia

Con l’ingresso di Intravaia, Forza Italia diventa il primo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana con 13 deputati, superando Fratelli d’Italia. “Questo rafforzamento dimostra come Forza Italia continui a essere un punto di riferimento per chi vuole lavorare concretamente per il futuro della Sicilia”, ha aggiunto Tamajo.

Valori condivisi

La storia personale di Intravaia, segnata dal sacrificio del padre a Nassiriya, si intreccia con i valori di servizio e dedizione che Forza Italia rappresenta. “È un momento importante per il nostro partito,” conclude Tamajo, “e sono sicuro che, con l’apporto di figure come Marco, Forza Italia continuerà a crescere, mantenendo al centro della propria azione politica il benessere dei siciliani e la costruzione di una regione più forte, coesa e competitiva.