Tragedia questa mattina a Palermo, dove un giovane di 23 anni, Giuseppe Tavarella, ha perso la vita mentre faceva jogging in via Matteo Bonello. L’episodio è avvenuto all’alba, quando il ragazzo, che era solito allenarsi in quella zona, si è accasciato improvvisamente a terra. Inutili i soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo Sul posto […] Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale