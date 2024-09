“Ma com’è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi”, arrestato con la droga in Vespa a Palermo

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Palermo dopo che la polizia ha trovato cocaina e hashish nascosti sotto la pedana della sua Vespa. L’uomo è stato fermato per un controllo di routine in via Dante dalle pattuglie in moto in abiti civili della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. Nervosismo […] Continua a leggere la notizia