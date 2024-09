La Bibbia incontra l’arte, la Grande Bibbia del Giubileo a Monreale

Il 19 settembre 2024, la Basilica Cattedrale di Monreale sarà teatro di un evento significativo: la presentazione della Grande Bibbia del Giubileo. Un progetto congiunto della Diocesi di Monreale e del Gruppo Editoriale San Paolo, questa straordinaria edizione celebra un secolo di diffusione della Parola di Dio nel mondo, arricchendola con la bellezza dei mosaici della cattedrale.

“Nati nella Parola, per la Parola”

Le parole del Beato Giacomo Alberione, fondatore del Gruppo Editoriale San Paolo, risuonano con forza in questa occasione. La Grande Bibbia del Giubileo rappresenta un nuovo capitolo nell’impegno di diffondere il messaggio evangelico, un cammino iniziato cento anni fa e che continua con rinnovato slancio.

Un Viaggio tra Fede e Arte

La Grande Bibbia del Giubileo non è solo un’opera di fede, ma anche un’opera d’arte. La nuova traduzione dai testi antichi è impreziosita dalle fotografie dei mosaici della cattedrale, creando un connubio unico tra la Parola di Dio e la bellezza artistica. Un’esperienza di lettura che coinvolge sia la mente che lo spirito.

Due Anniversari Significativi

La presentazione della Grande Bibbia del Giubileo coincide con due importanti anniversari: i cento anni dalla fondazione della Società Biblica (Sobicain) e i quarant’anni dalla pubblicazione de “La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali”. Un’occasione per riflettere sull’importanza della Parola di Dio nella storia e nella vita dei fedeli.

Un Evento per Celebrare la Parola

L’evento “SPERO NELLA TUA PAROLA” vedrà la partecipazione di importanti figure religiose e accademiche, tra cui l’arcivescovo di Monreale, Mons. Gualtiero Isacchi, e il direttore editoriale San Paolo Edizioni, don Simone Bruno. Don Fabrizio Ficco, docente di Sacra Scrittura, approfondirà la nuova traduzione dei testi antichi, mentre la dott.ssa Maria Concetta Di Natale illustrerà l’importanza dei mosaici di Monreale.

Un’Esperienza Unica

La presentazione della Grande Bibbia del Giubileo è un evento da non perdere per tutti coloro che desiderano celebrare la Parola di Dio e immergersi nella bellezza artistica della Basilica Cattedrale di Monreale. Un’occasione unica per approfondire la propria fede e lasciarsi ispirare dalla bellezza dell’arte sacra.