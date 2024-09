L’ICS Margherita di Navarra incanta sulla RAI all’inaugurazione dell’anno scolastico 2024-2025

Ieri pomeriggio l’ICS Margherita di Navarra ha incantato i telespettatori di tutta Italia alla ventiquattresima edizione della cerimonia “Tutti a Scuola”, evento inaugurale dell’anno scolastico andato in scena presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari.

L’istituto pioppese, che comprende anche i plessi di San Martino e Villaciambra, ha brillato come unica scuola siciliana ad esibirsi sul palco alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La delegazione siciliana che ha proposto il brano “Come stelle” in diretta nazionale ha visto protagonisti: Vanessa Giambruno, Dalila Calandrella, Giorgia Ganci, Manila Garda, Alessandra Lucido, Noemi Renda, accompagnate dai professori Antonio Putzu, Matteo Bobbio, la vicepreside Nunzia Cirri e dalla Dirigente dell’Istituto Patrizia Roccamatisi.

Le alunne dell’Istituto hanno incantato tutti quanti gli spettatori con la loro esibizione guidati dal professor Putzu, autore del brano, ed accompagnati dall’orchestra dei Licei musicali del Veneto, offrendo una performance che ha rappresentato il culmine di un anno scolastico ricco di attività creative e culturali contro la violenza sulle donne. L’ICS Margherita di Navarra si conferma, dunque, una realtà educativa di eccellenza, capace di valorizzare e promuovere i talenti dei propri studenti a livello nazionale

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi ha espresso così il grande orgoglio per tutto l’Istituto: “Ancora una grande emozione assistere all’esibizione delle nostre alunne, che hanno portato con orgoglio il nome della nostra scuola in un evento di tale prestigio”. Inoltre ha voluto sottolineare l’importanza delle parole del Presidente Mattarella: “La scuola è il pilastro fondamentale della vita della Repubblica. Dalla sua qualità dipende il futuro del nostro Paese”. La cerimonia trasmessa in diretta su RAI 1 è disponibile online sul sito RaiPlay al seguente link: https://www.raiplay.it/video/2024/09/Tutti-a-Scuola—16092024-52e3efd6-d639-41dd-9295-fb803c40e897.html (esibizione ICS Margherita di Navarra dal minuto 1:03:00).

https://www.facebook.com/reel/871871901546458