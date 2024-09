L’Abbazia di San Martino delle Scale, gioiello di storia e spiritualità benedettina

MONREALE – L’Abbazia di San Martino delle Scale, l’unica ancora attiva in Sicilia, apre le sue porte ai visitatori ogni seconda e quarta domenica del mese. Un’occasione unica per conoscere la storia millenaria di questo luogo di preghiera e raccoglimento, ammirarne gli splendidi ambienti e assaporarne le prelibatezze gastronomiche preparate dai monaci.

Visite guidate alla scoperta dell’abbazia

Tre i turni di visita guidata previsti durante la giornata, per ammirare la magnifica chiesa con il coro ligneo cinquecentesco e l’organo antico, il Museo dei Bambinelli di Cera, lo scalone monumentale e tutti gli ambienti ricchi di opere d’arte e di storia. Da non perdere la splendida facciata rivolta verso Palermo e le fontane dell’Oreto e di San Martino.

Pranzo e degustazioni nel refettorio monastico

Dopo le visite, per chi lo desidera c’è la possibilità di pranzare nell’antico refettorio, oggi anche set televisivo, gustando i piatti della tradizione preparati dai monaci. E per finire, una degustazione delle birre artigianali prodotte in abbazia, in un connubio ideale tra spiritualità e sapori.

Un’esperienza unica

Visitare l’Abbazia di San Martino delle Scale è un’esperienza unica, alla scoperta di tesori artistici e spirituali ma anche delle eccellenze enogastronomiche di questo angolo di Sicilia. Un luogo in cui storia, cultura e sapori si fondono magicamente.

