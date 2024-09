Avviati i lavori di riqualificazione eco-sostenibile del Palazzo di Città a Monreale

MONREALE – Sono stati effettuati i saggi strutturali per dare il via ai lavori per il riuso e la rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzo di Città di Monreale. Il progetto prevede il restauro interno ed esterno del Palazzo, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la riqualificazione della Sala Consiliare e l’efficientamento energetico. I lavori sono stati finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Storia del Palazzo di Città

Il Palazzo di Città fu fondato come Palazzo Reale, residenza del sovrano normanno, insieme al Duomo e all’Abbazia nel XII secolo. Nel 1400 sono stati realizzati i primi interventi di ampliamento e adeguamento. Nel XVII secolo l’arcivescovo Francesco Testa fece realizzare il portale d’ingresso sormontato dallo stemma con un’aquila. Il Palazzo subì diverse trasformazioni ed ampliamenti nel corso dei secoli.

Obiettivi del progetto di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione del Palazzo comunale, voluto dall’amministrazione del sindaco Alberto Arcidiacono, mira alla conservazione delle testimonianze materiali presenti nell’immobile e alla riorganizzazione degli uffici e servizi interni a beneficio della cittadinanza. È previsto il restauro degli ambienti interni tra cui la Sala Consiliare dove saranno installate grandi finestre.

