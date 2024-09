Campionato di Serie C2 del Pioppo Futsal, ecco il calendario delle partite e le avversarie

Ieri è stato reso noto il calendario dei campionati di Serie C2 – Girone A e i gialloverdi del Pioppo Futsal inizieranno il loro cammino la prossima settimana tra le mura “casalinghe” del Pala Don Bosco di Palermo. Gli uomini di mister Sciortino riceveranno l’Oratorio SS. Cosma e Damiano alla prima giornata di campionato che li vedrà impegnati dalla prossima settimana fino al 3 maggio 2025.

Il Girone A è formato da 14 squadre: Bonifato Alcamo, Città di Bisacquino, Città di Marsala, Club Olimpia Castellammare, Futsal Emiri, Favignana, Futsal Altofonte, Futsal Club Palermo, Gesan, Oratorio Cosma e Damiano, Oratorio San Vincenzo, Pioppo Futsal, Sicilia Futsal e Sport Club Giudecca.

I gialloverdi non vedono l’ora di ritornare a calcare i campi di calcio a 5 per continuare a regalare sorrisi a tutti i tifosi che seguono la squadra pioppese in ogni dove per amore. Di seguito il calendario completo del Pioppo Futsal:

