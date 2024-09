Cosa sono i live games online e come funzionano?

Oggi, fra le numerose forme di intrattenimento che il digitale ci mette a disposizione, ne troviamo una particolare e per certi versi unica, capace di mixare le tradizioni con la modernità. Si parla nello specifico dei game show, noti anche come live games, che ultimamente proliferano presso le migliori piattaforme di gambling su Internet. Questi programmi, che spaziano dai quiz alle competizioni dove conta l’abilità del player, riescono infatti ad unire le peculiarità dei giochi a premi televisivi con quelle dei giochi da casinò. Ma cosa sono, e come funzionano nello specifico?

Cosa sono i game show online?

I game show online, o live games, sono giochi condotti in tempo reale da un presentatore o un croupier, proprio come avviene in uno show televisivo dal vivo o al tavolo dei casinò terrestri. I partecipanti possono unirsi alla partita da qualsiasi parte del mondo, utilizzando le piattaforme di gambling online, interagendo con il presentatore e alle volte con gli altri giocatori tramite una chat in tempo reale. Ci sono diversi esempi concreti relativi a passatempi di questo tipo, come Crazy Time Live, probabilmente il più famoso in assoluto qui da noi. Inoltre, grazie ai casinò online, è possibile anche leggere le schede informative di questi giochi, con tutte le istruzioni da conoscere.

Il fascino dei game show, com’è facile prevedere, risiede innanzitutto nella loro dinamicità e nel sistema interattivo che li caratterizza. Ciò li distingue ad esempio dai semplici giochi d’azzardo digitali, dove si interagisce con un software e non con un presentatore in carne e ossa. Il risultato è un’esperienza di gioco totalmente diversa dal solito, che può aggiungere ulteriore divertimento se si è appassionati di quiz o di casinò.

Come funzionano i live games nei casinò?

Innanzitutto, è necessario registrarsi su una piattaforma che offre questo tipo di intrattenimento, e di solito nel menu in alto è presente una sezione apposita dedicata ai live games. Una volta registrati, i giocatori devono scegliere il game show al quale desiderano partecipare. Dopo aver selezionato il gioco, gli utenti si collegano alla trasmissione in diretta, e a quel punto possono iniziare a scommettere e ad interagire con il presentatore e gli altri partecipanti, se viene prevista anche questa opzione.

Esistono vari tipi di game show online, ognuno con le proprie peculiarità e regole. Alcuni esempi includono i giochi che si ispirano alla ruota della fortuna, come il già citato Crazy Time, oppure ad altri passatempi come il Bingo o Monopoly. In genere tutti i giochi di questa categoria sono basati interamente sulla fortuna e sul caso, ma esistono alcune eccezioni le cui meccaniche premiano le specifiche abilità dei concorrenti.

Ovviamente ci sono anche dei giochi da casinò live che mixano sia la fortuna sia la bravura: in tal caso un esempio lampante viene rappresentato dai giochi di carte come il poker live e il blackjack dal vivo. Ecco spiegato perché in genere viene fatta una distinzione tra un game show puro e un gioco da casinò live. Infine, è opportuno specificare che la trasmissione dei video catturati dalle telecamere in studio avviene tramite la tecnologia dello streaming.

