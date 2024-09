Monreale balla e canta con Antonio Fornabaio: grande festa in piazzetta Vaglica

Grande successo ieri sera in Piazzetta Vaglica per l’esibizione del cantante napoletano Antonio Fornabaio, che nel corso del suo spettacolo “Si Balla e si Canta” promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del calendario dell’Estate Monrealese con la collaborazione dei commercianti che quest’anno hanno dato vita alla iniziativa “Piazzetta in Festa”. Ad animare la serata tantissimi cittadini che dopo avere cenato nelle vie del centro storico si sono radunati a cantare e a ballare in un’atmosfera molto suggestiva tra vicoli, piazze e la splendida vita del Duomo di Monreale.

Ringraziamenti dell’artista

Fornabaio durante la sua performance ha ringraziato l’amministrazione e in particolar modo il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco che lo ha accolto e lo ha guidato in un tour nei principali monumenti della città e i commercianti per la calorosa ospitalità’.

Potrebbe interessarti anche: