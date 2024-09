Gol ed emozioni nell’amichevole tra Conca d’Oro e Ordine Ingegneri

MONREALE, 24 settembre 2024 – È stata una serata all’insegna dello sport quella trascorsa ieri sera, presso il campo sportivo Conca d’Oro, in occasione dell’amichevole tra il roster rossoblu e il team dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, dove di certo non è mancato quel pizzico di agonismo che ha reso interessante l’andamento del match, considerando tra l’altro il gioco espresso da ambe le parti.

Prova generale in vista del campionato

Nonostante le formalità del caso, visti gli obiettivi dell’appuntamento, quello andato in scena ieri alle 21, è stato comunque un match dal sapore di prova generale, a pochi giorni dalla prima giornata del campionato dilettantistico di Seconda Categoria, girone B, che vedrà i ragazzi di mister Sergio Maggio impegnati, già da sabato prossimo, contro la Polisportiva Ficarazzi.

Conca d’Oro dimostra corsa e qualità

Corsa, fiato e qualità di gioco: queste le componenti dimostrate dai padroni di casa sul sintetico monrealese, che hanno permesso loro di contenere una buona squadra, capace di mettere in difficoltà gli avversari.

Vittoria in rimonta per i padroni di casa

La cronaca del match, vede infatti siglare la prima marcatura intorno al 30’, quando Errera, insacca la palla in rete portando in vantaggio la rappresentativa degli ingegneri, capitanata per l’occasione dal sindaco Alberto Arcidiacono. Nel secondo tempo, a pareggiare i conti ed a ribaltare il risultato, ci ha pensato il diciassettenne Quattrocchi, con una doppietta del tutto personale, che ha consentito al Conca d’Oro di guadagnare il bottino pieno, in termini del tutto motivazionali, giunti alla vigilia della prima giornata di campionato: vincere aiuta a vincere.

Potrebbe interessarti anche: