Musica, spettacoli e golosità: il programma di “Monreale street food 2024”

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre si terrà a Monreale “Monreale street food 2024”, tre giorni di divertimento e buon cibo per le strade della città normanna. L’evento, promosso dalla Società di Comunicazione Afficom Group in collaborazione con il Comune di Monreale, ha l’obiettivo di promuovere la cultura culinaria locale e valorizzare il centro storico di Monreale come punto di incontro culturale e turistico.

Prodotti tipici e intrattenimento musicale

Diversi i prodotti tipici che saranno esposti negli stand e nelle casette in legno lungo Corso Pietro Novelli, dove i commercianti promuoveranno le loro specialità culinarie. Nel corso delle tre giornate si esibiranno band locali, artisti di strada, associazioni di ballo e DJ set per animare l’evento.

Area Food & Beverage

I visitatori potranno degustare piatti tipici, street food gourmet, dolci tradizionali, granite, frutta di stagione, accompagnati da bevande tipiche come birre artigianali. Verranno installate tante casette in legno di street food con cucine a vista, distribuite lungo il corso Pietro Novelli. Le zone interessate saranno: Piazza Inghilleri “Canale”; Corso Pietro Novelli, Piazzetta Vaglica, Via Roma e “Piazza Arancio”.

Programma delle tre giornate



DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 20:45 piazza Guglielmo II “SWINGOLOGY ENSEMBLE” serata Jazz con Jlenia Alessi.

Ore 22:00 piazza Guglielmo II Dance Show in Tour con RADIO TIME ANNI ‘90.

Durante le tre giornate, in giro per le vie, intrattenimento assicurato anche per i più piccini con le Mascotte e i personaggi di “Super Mario” e “Sonic” a cura di Smile Party e Kids Party.

