Pioppo, furto sulla SS186, ladri rubano la batteria al semaforo mobile sulla frana

Disagi sulla Strada Statale 186, tra Pioppo e Giacalone, a causa del furto della batteria che alimentava un semaforo mobile installato nel cantiere all’altezza del chilometro 15.

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti stessi, che si sono trovati improvvisamente in pericolo in prossimità del restringimento di carreggiata, con il semaforo fuori uso. La situazione ha costretto molti a compiere manovre pericolose per permettere il passaggio degli altri veicoli. L’Anas, ricevuta la segnalazione, è intervenuta tempestivamente per ripristinare il semaforo e garantire la sicurezza della circolazione.

Il cantiere in questione era stato avviato per la messa in sicurezza della statale a seguito di una frana che da tempo rappresenta un pericolo. I Carabinieri sono ora al lavoro per cercare di individuare i responsabili del furto della batteria.

