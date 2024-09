Le ragazze di Pioppo brillano a Venezia, video contro la violenza di genere commuove Mattarella

Reduce dal successo nazionale e dalla straordinaria presentazione alla Biennale di Venezia, il gruppo di studentesse della scuola Margherita di Navarra di Monreale, autrici del video “Come Stelle” contro la violenza di genere, è stato calorosamente accolto dal sindaco Alberto Arcidiacono a Palazzo Guglielmo II. L’incontro, occasione per celebrare il prestigioso riconoscimento ottenuto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha sottolineato l’orgoglio dell’intera comunità monrealese per l’impegno e il talento delle giovani artiste.

Il Sindaco elogia le giovani promesse di Monreale

Il sindaco Arcidiacono ha espresso la sua ammirazione per il lavoro svolto dalle studentesse, sottolineando come il loro successo rappresenti un esempio di speranza e fiducia per il futuro della città. “Raggiungere traguardi di tale rilevanza – ha dichiarato il primo cittadino – dimostra il potenziale di Monreale e la capacità delle nuove generazioni di portare un cambiamento positivo. Il vostro impegno ci permette di guardare avanti con ottimismo, consapevoli che Monreale può competere ai massimi livelli”.

La Dirigente Scolastica: un progetto nato dal confronto e dalla condivisione

Presente all’incontro anche la Dirigente Scolastica Patrizia Roccamatisi, figura chiave nel percorso di realizzazione del progetto. “Ho cercato di accompagnare le ragazze in ogni fase, favorendo il dialogo e lo scambio di idee – ha affermato la Roccamatisi –. Credo che il risultato straordinario che abbiamo ottenuto sia frutto di un confronto sincero e di una condivisione profonda, un’esperienza che mi rende orgogliosa sia come dirigente che come donna”. Accanto alle studentesse anche l’autore del brano “Come Stelle”, il professor Antonio Putzu, docente di musica presso l’istituto.

Un messaggio di speranza contro la violenza di genere

La consigliera comunale Giusi Madonia ha ringraziato le alunne per il forte messaggio di consapevolezza lanciato attraverso il video, evidenziando l’importanza di affrontare il tema della violenza di genere, purtroppo ancora attuale, soprattutto tra i giovani. “Il vostro lavoro – ha dichiarato la Madonia – offre una bellissima immagine di Pioppo, un messaggio di speranza e un invito alla riflessione su una questione delicata. Siamo orgogliosi della Margherita di Navarra, una scuola che si conferma eccellenza non solo in Sicilia”.

“Come Stelle” nelle iniziative contro la violenza di genere a Monreale

L’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco ha annunciato l’inserimento del video “Come Stelle” nel programma delle manifestazioni organizzate dal Comune di Monreale in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Un’ulteriore opportunità per diffondere il messaggio di speranza e consapevolezza portato avanti dalle giovani studentesse della Margherita di Navarra.

