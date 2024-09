Due monrealesi brillano tra i Magnifici Sette del Turismo 2024

Palermo ha celebrato i suoi protagonisti del turismo durante la cerimonia dei Magnifici Sette del Turismo 2024, tenutasi ieri al Teatro Massimo. L’evento, che apre la Giornata Mondiale del Turismo, ha visto tra i premiati due figure di spicco originarie di Monreale: Fratel Mauro Billetta e Gino Campanella. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea l’importanza del loro contributo al settore turistico siciliano.

Il turismo che unisce spiritualità e imprenditorialità

Tra gli imprenditori, gli esperti del settore e le figure religiose premiate, Fratel Mauro Billetta e Gino Campanella si sono distinti per il loro impegno in ambiti diversi ma complementari. Fratel Mauro Billetta, con il suo instancabile lavoro sociale e culturale nel quartiere Danisinni di Palermo, ha saputo ridare vita a un’area storica della città, coniugando spiritualità, psicologia e riqualificazione urbana. Un approccio innovativo che ha trasformato Danisinni in un luogo di attrazione e di rinascita, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale palermitano.

Dalla Conca d’Oro al mondo: il viaggio di Gino Campanella

Gino Campanella, storico agente di viaggio e fondatore della Conca d’Oro Viaggi, rappresenta un’eccellenza monrealese nel settore dell’intermediazione turistica. La sua esperienza e la sua passione hanno contribuito a far conoscere le bellezze della Sicilia a un pubblico sempre più vasto, promuovendo il turismo incoming e outgoing. Dalla sua Monreale, Gino Campanella ha costruito un’impresa di successo, simbolo di professionalità e di amore per la propria terra.

La Giornata Mondiale del Turismo a Palermo

La Giornata Mondiale del Turismo, che oggi vivrà il suo momento culminante al San Paolo Palace Hotel, si concentra quest’anno sul tema del prolungamento delle stagionalità, una sfida cruciale per il turismo siciliano. Il workshop tra operatori turistici e buyer esteri, i seminari formativi e informativi offriranno l’occasione per confrontarsi sulle nuove strategie e sulle opportunità di crescita del settore.

