Il Pioppo Futsal torna in campo, domenica inizia il suo cammino in Serie C2

Domenica pomeriggio al Pala Don Bosco il Pioppo Futsal guidato da mister Sciortino tornerà in campo per la prima giornata del campionato di Serie C2, Girone A. Al termine della scorsa stagione la società pioppese ha affidato la guida tecnica al preparatissimo mister Sciortino, che debutterà ufficialmente sulla panchina gialloverde domenica e che non vede l’ora di far esplodere di gioia il grandissimo pubblico che può vantare il Pioppo Futsal. L’avversario della prima giornata di campionato sarà l’Oratorio SS. Cosma e Damiano C5, società palermitana che ha già affrontando in diverse occasioni il Pioppo Futsal regalando spettacolo al pubblico.

La scorsa stagione gialloverdi, alla prima storica partecipazione nel campionato di Serie C2, hanno raggiunto la semifinale dei playoff regalando emozioni su emozioni a tutto il pubblico che segue la squadra in ogni dove per amore di quella maglia che rappresenta tutta una comunità. Adesso per il Pioppo Futsal è ora di tornare a regalare quelle emozioni partita dopo partita, gol dopo gol, parata dopo parata.

Nel frattempo la società gialloverde ha svelato le nuove divise da gioco attraverso i suoi canali social con un video spettacolare ed emozionante: NEW SKIN, SAME PASSION. Maglia home che mantiene i classici colori societari, mentre la maglia away è senza dubbio un concept innovativo, total black con richiami gialloverdi sul cuore.

Appuntamento a domenica 29 settembre al Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 a Palermo, calcio d’inizio previsto per le 16:00.