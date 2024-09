La Musica Sacra di Monreale penalizzata per Belliniana, la Regione dà solo 10 mila euro

Monreale – Polemiche e richieste di chiarimenti sulla 66esima edizione della Settimana di Musica Sacra di Monreale. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, è emerso che alla storica manifestazione, che si svolge nel Duomo monrealese , sarebbero stati destinati solo 10 mila euro per la promozione, a fronte di un finanziamento complessivo di un milione di euro, che include anche la Belliniana di Catania.

Interrogazione parlamentare in vista

Il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, anche presidente del Consiglio comunale di Monreale, ha espresso la sua amarezza per la notizia, definendola “di una gravità inaudita”. Intravaia ha annunciato un’interrogazione parlamentare per fare luce sulla questione. Pur non essendo ancora in possesso degli atti ufficiali, il deputato ha sottolineato che, se le cifre fornite dal direttore generale al Turismo, Antinoro, fossero confermate, si tratterebbe di una situazione inaccettabile.

Confronto con la Belliniana e disparità di trattamento

Intravaia ha evidenziato che l’avviso per l’affidamento emesso dall’assessorato al Turismo non prevede alcuna discrepanza economica tra la manifestazione catanese e quella monrealese. Pur comprendendo le difficoltà finanziarie e riconoscendo il valore artistico della Belliniana, il deputato ha definito incomprensibile destinare solo l’1% delle risorse complessive a un evento con 66 anni di storia, un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Richiesta di chiarimenti all’assessore Amata

Il deputato ha rivolto un appello all’assessore al Turismo, Elvira Amata, assente alla conferenza stampa di Monreale, affinché chiarisca le ragioni di questa scelta, considerata sbilanciata. L’accorpamento in un unico capitolo di bilancio di due manifestazioni così diverse, secondo Intravaia, avrebbe penalizzato la Settimana di Musica Sacra, che negli ultimi anni aveva registrato una crescita significativa, ospitando artisti di fama internazionale. Il programma di quest’anno, a suo dire, sembra risentire pesantemente di questa decurtazione finanziaria, con evidenti ripercussioni sui contenuti artistici e sulla capacità attrattiva dell’evento.