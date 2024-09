Monreale in festa: record di presenze al Murriali Food Festival

MONREALE – Il Murriali Food Festival si è concluso con un successo clamoroso, superando ogni aspettativa. Una folla di turisti, cittadini e visitatori provenienti da tutta la provincia ha invaso le strade e le piazze di Monreale per deliziarsi con le specialità gastronomiche offerte dai numerosi stand dei commercianti e produttori locali. L’assessore allo Sport del Comune di Monreale, Salvo Giangreco, ha espresso grande soddisfazione per la massiccia partecipazione, evidenziando l’affluenza record registrata sin dal primo giorno, un trend positivo confermato anche nelle giornate successive.

Social Media e Bel Tempo: Ingredienti di un Successo

L’evento ha riscosso grande successo anche sui social media, dove il Murriali Food Festival è stato segnalato come l’evento gastronomico del fine settimana. Il bel tempo ha ulteriormente favorito l’incremento dei visitatori, culminando in un vero e proprio tutto esaurito nella giornata di domenica, con una folla degna delle grandi occasioni. L’eco dell’evento sui social ha contribuito a richiamare un pubblico ancora più vasto, consolidando il successo dell’iniziativa.

Ringraziamenti e Prospettive Future

L’assessore Giangreco ha rivolto un caloroso ringraziamento agli organizzatori dell’evento, Sergio Rinaldi e Paolo Vittorino, per il loro impegno nella piena riuscita dell’iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Monreale e l’Assessorato allo Spettacolo. Un ringraziamento è stato esteso anche a tutti gli uffici comunali che hanno contribuito alla fornitura dei servizi necessari. Forte di questo successo, Giangreco ha anticipato l’intenzione di ampliare l’evento per le future edizioni, prevedendo una location ancora più grande e prestigiosa, per rendere il Murriali Food Festival un appuntamento sempre più unico, originale e accattivante.

Una Nuova Edizione in Arrivo

Il successo di questa prima edizione ha già acceso nuove idee e progetti per il futuro. L’assessore Giangreco ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e promuovere il Murriali Food Festival, con l’obiettivo di renderlo un evento di punta del panorama gastronomico siciliano. La ricerca di una location più ampia testimonia la volontà di accogliere un pubblico sempre più numeroso e di offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.