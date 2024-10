Il pubblico trascina il Pioppo Futsal alla vittoria, esordio da cardiopalma

Domenica pomeriggio è andata in scena la prima giornata del Campionato di Serie C2 del Pioppo Futsal, che in un Pala Don Bosco stracolmo riesce ad agguantare i primi tre punti stagionali contro un ottimo Oratorio Ss. Cosma e Damiano.

Le due formazioni si sono studiate per buona parte del primo tempo e a trovare il doppio vantaggio sono gli ospiti con Ienna e Noto al 22′ e 24′, che battono il sempre attento Quartararo. Prima dello scadere della prima frazione di gioco ci pensa Alongi ad accorciare le distanze per i padroni di casa.

Secondo tempo che vede il Pioppo Futsal più attento ed incisivo; Ventimiglia prova a sorprendere Rubino fuori dai pali della sua porta, ma un colpo di reni neutralizza un tiro dalla metà campo gialloverde e per poco non veniva giù tutto il Pala Don Bosco. Passa poco e ci pensa Lucchese a portare avanti i gialloverdi, prima con un missile su punizione e poi ubriacando la difesa ospite. Lascia il segno sulla partita il mai domo Di Simone, che trafigge Rubino con un missile terra-aria sotto l’incrocio che porta il risultato sul momentaneo 4-2. Nei minuti finali l’Oratorio si muove bene con il quinto uomo di movimento e trova il 4-3 finale con Barberi.

Una partita stupenda dentro e fuori dal campo, con il pubblico gialloverde che trascina la squadra alla vittoria cantando per oltre 60 minuti incessantemente. Da menzionare l’esordio in maglia gialloverde per tanti volti nuovi, tra cui: Lucchese, Maiorana, Quartararo, Terzo e Zampardi. È possibile rivivere i momenti salienti della partita sul canale YouTube del Pioppo Futsal. Nel frattempo i gialloverdi si sono assicurati le prestazioni di Roberto Lanza, piazzando così un vero colpo di mercato last minute.