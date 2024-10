Monreale, da oggi Amap prende il controllo di acquedotto e fogne

Dal 1° ottobre 2024, AMAP ha assunto la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Monreale. L’azienda sta attualmente lavorando all’acquisizione del database utenti, un processo complesso che consentirà l’avvio della fatturazione.

Segnalazione Disservizi

Per segnalare disservizi relativi al servizio idrico e fognario, i cittadini possono contattare il numero verde di Pronto Intervento 800 050 911, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Informazioni Commerciali

Per informazioni di natura commerciale, è disponibile il numero verde 800 915 333, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Nuovi Allacci, Volture e Disdette

Durante la fase di acquisizione del database utenze, le richieste relative a nuovi allacci idrici e fognari, volture e disdette possono essere presentate presso gli sportelli AMAP sul territorio. In alternativa, è possibile inviare una email a [email protected] o una PEC a [email protected]. L’evasione delle richieste avverrà solo al termine dell’acquisizione del database utenze. AMAP fornirà tempestiva comunicazione in merito.

Accesso ai Contatori

Si ricorda a tutti gli utenti che, secondo gli articoli 34 e 36 del Regolamento di Distribuzione Idrica, è obbligatorio consentire al personale AMAP l’accesso ai misuratori idrici per la rilevazione dei consumi. Il personale incaricato sostituirà eventuali lucchetti privati con quelli di proprietà AMAP. Le chiavi, se non consegnate in loco al momento dell’installazione del contatore, potranno essere ritirate presso gli sportelli AMAP indicati sul sito istituzionale.

Contatti e Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori informazioni e per conoscere la posizione degli sportelli AMAP, si invita a consultare il sito web istituzionale dell’azienda.