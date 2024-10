Monreale, Ninni Di Salvo va in pensione, dipendente comunale esemplare

Monreale saluta il dipendente comunale Ninni Di Salvo, che va in pensione. Il sindaco Alberto Arcidiacono, insieme ad assessori, dipendenti comunali e rappresentanti istituzionali, ha partecipato oggi alla cerimonia di pensionamento del signor Di Salvo, che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, dopo aver lavorato con grande impegno e dedizione per la città.

“È un grande lavoratore”, sono state le parole del primo cittadino. “Una figura insostituibile”, ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia. Anche il segretario generale Giovanni Impastato e il dirigente Pietrantonio Bevilacqua hanno espresso parole di apprezzamento. Visibilmente commosso, Di Salvo ha ringraziato l’amministrazione e i colleghi, che lo hanno salutato con grande affetto, ricambiando la cordialità che lo ha sempre contraddistinto nei decenni trascorsi al Comune.

Sempre disponibile nei confronti di tutte le amministrazioni, Di Salvo si è occupato del coordinamento di lavori tecnici, dimostrando grande capacità e serietà nella gestione di interventi che hanno riguardato diversi settori: dalle manifestazioni al verde pubblico, dalla viabilità alla manutenzione degli uffici comunali, dagli interventi di emergenza a molto altro.

Al termine della cerimonia, il sindaco ha donato a Di Salvo un’opera in mosaico raffigurante il logo del Comune di Monreale, realizzata dal maestro mosaicista Giosuè Cangemi. Presente anche il dirigente dell’area tecnica Maurizio Busacca.