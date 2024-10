Monreale, bando di concorso per assumere tre tecnici

Monreale – Dopo oltre 35 anni viene indetto un concorso pubblico al Comune di Monreale per reperire risorse umane a tempo indeterminato. Una procedura voluta fortemente dalla giunta Arcidiacono che oggi si avvia a compimento dando veramente una nuova linfa alla pianta organica che recentemente si era ridimensionata per i tanti pensionamenti.

Grande soddisfazione e’stata espressa dal primo cittadino Alberto Arcidiacono e dall’assessore al Personale Francesco La Barbera i quali hanno dichiarato che con questo provvedimento si avvia un percorso virtuoso nel reclutamento del personale che andrà a potenziare i servizi per la città . “Con la pubblicazione del bando di oggi – dichiarano – continua la stagione dei concorsi pubblici al Comune di Monreale, con l’obiettivo di inserire nella pianta organica del Comune nuove professionalità al fine di garantire migliore qualità e professionalità”.

Il bando e’ già disponibile sul portale INPA per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di 3 istruttori Tecnici da inquadrare nell’Area degli Istruttori, ex categoria C, presso il Comune di Monreale.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inoltrata da oggi e fino alle ore 14.00 del 18 ottobre prossimo, esclusivamente registrandosi sul portale INPA, portale unico del reclutamento, del Dipartimento della Funzione Pubblica al link www.inpa.gov.it.

Per i requisiti di partecipazione e ogni altra informazione sulla procedura concorsuale si rimanda al bando pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Monreale, nell’Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente, sottosezione Bandi di Concorso e sul portale INPA.

Alle 14 su INPA e’ stato pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Istruttori Tecnici da inquadrare nell’Area degli Istruttori.