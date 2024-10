Salvo Lo Coco a Crema Beauty Days, alla scoperta delle nuove tendenze

Salvo Lo Coco al Crema Beauty Days, l’evento dedicato al mondo della bellezza e della cosmetica. Le più grandi aziende del settore si riuniscono per presentare prodotti e tecniche all’avanguardia per la cura del corpo e dei capelli.

Salvo Lo Coco alla ricerca delle ultime novità

Salvo Lo Coco, stimato parrucchiere di Monreale, era presente al Crema Beauty Days, sempre alla ricerca di nuove tendenze e innovazioni per il suo brand. Crema ha ospitato l’esposizione a cielo aperto, accessibile a tutti, con stand dedicati a nuovi prodotti per capelli e cosmetici, e l’esibizione di stilisti del settore. Un’innovazione nel mondo delle fiere.

Un evento per celebrare la bellezza

L’iniziativa celebra i valori culturali della bellezza, promuovendo l’eccellenza del distretto cosmetico cremasco e lombardo, riconosciuto a livello internazionale. Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione sono i temi guida di questo appuntamento.

I promotori dell’iniziativa

Crema Beauty Days è un’iniziativa del Comune di Crema, in collaborazione con Cosmetica Italia, Associazione Polo Tecnologico della Cosmesi, Camera di Commercio di Cremona, REI – REindustria Innovazione, ITS Academy Cremona – Nuove Tecnologie per il Made in Italy e Comune di Lodi, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione LGH.