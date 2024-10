Prima trasferta stagionale per il Pioppo Futsal, sabato sarà ospite del Bisacquino

Sabato pomeriggio la formazione gialloverde guidata da mister Sciortino sarà impegnata nella prima trasferta stagionale a Bisacquino. Il Pioppo Futsal vorrà ripetersi dopo la prima vittoria ai danni dell’Oratorio SS. Cosma e Damiano, mentre il Città di Bisacquino vorrà riscattare l’esordio negativo subito per mano del Sicilia Futsal.

Mister Sciortino ha commentato così la prima gara di campionato e la prossima sfida lontano dalle mura amiche: “La scorsa partita è stata molto tosta e lo sapevamo, abbiamo trovato avversari che hanno lottato su ogni pallone e che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni create in ripartenza. Dopo la prima frazione di gioco conclusa in svantaggio ho chiesto ai ragazzi di stare più tranquilli e concentrati; siamo riusciti a ribaltare il risultato ma dovevamo stare più attenti quando i ragazzi dell’Oratorio SS. Cosma e Damiano hanno schierato il quinto uomo di movimento. Ringrazio il pubblico per il fantastico tifo incessante, ci avete trascinato alla vittoria dandoci la carica giusta. La prossima partita sarà difficile, con il Bisacquino pronto a cercare il riscatto casalingo dopo la sconfitta rimediata a Castelvetrano, noi daremo sempre il massimo come sempre lottando su ogni pallone.”

Lunedì la società gialloverde ha annunciato un nuovo innesto per mister Sciortino, il bomber Roberto Lanza, che ha commentato così l’approdo in gialloverde: “Sono molto contento della mia scelta, ho trovato una società che ha degli obiettivi importanti e spero di dare il mio contributo sul campo. Nonostante abbia ricevuto offerte dalla Serie C1 e B ho preferito accettare il Pioppo Futsal poiché ho sempre visto le loro partite con grande entusiasmo e credo fortemente nel progetto gialloverde. Domenica tutti quanti al Pala Don Bosco si sono resi conto del sesto uomo in campo per il Pioppo e dopo tanti anni di futsal non ho mai visto un tifo così; spero di poter fare divertire tutti quanti i tifosi e non vedo l’ora di poter vestire la maglia gialloverde. Ci tengo a ringraziare il presidente Fabio Gullo, mister Sciortino e mio padre per aver concluso il trasferimento.”

Appuntamento a sabato pomeriggio presso il Campo Comunale di Bisacquino con calcio d’inizio alle ore 17:00.