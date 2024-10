Monreale, dal 7 ottobre lavori di rifacimento in Via Chiesa degli Agonizzanti: viabilità rivoluzionata

Monreale – Dal prossimo Lunedì 7 ottobre, avranno inizio i lavori di rifacimento della pavimentazione della Via Chiesa degli Agonizzanti. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona interessata.

Le modifiche alla circolazione

In particolare, dalle ore 7:00 del 7 ottobre e fino al termine dei lavori sarà istituito il divieto di transito in Via Chiesa degli Agonizzanti. Il flusso veicolare proveniente da Piazzetta Vaglica proseguirà obbligatoriamente per Via Roma.

Sarà inoltre invertito il senso unico di marcia in Via Santa Maria La Nuova e sospesa l’isola pedonale in Via Roma nel tratto compreso tra Piazzetta Vaglica e Salita Sant’Antonio. Verrà infine istituito il doppio senso di circolazione in Via Roma tra Piazza Vittorio Emanuele e Via Salita Sant’Antonio.

Obiettivo: recuperare il centro storico

I lavori si inseriscono in un più ampio progetto di recupero e ristrutturazione del centro storico di Palermo. L’intervento in Via Chiesa degli Agonizzanti rientra dunque in un piano di riqualificazione della città normanna.