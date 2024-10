Monreale celebra il suo Patrimonio UNESCO con una Notte Bianca di successo

Monreale – Un viaggio nel tempo tra arte, storia e spiritualità. La “Notte Bianca del Patrimonio Unesco del percorso arabo-normanno” a Monreale ha riscosso un grande successo di pubblico. L’iniziativa, promossa dagli assessorati al Turismo e allo Spettacolo del Comune, ha permesso ai visitatori di immergersi nella storia e nella cultura della città, esplorando siti monumentali come la Cattedrale, il Chiostro dei Benedettini, il Complesso Guglielmo, la Chiesa degli Agonizzanti, Piazza Guglielmo II e Piazza Vittorio Emanuele. Rievocazioni teatrali e musicali, con attori in costume d’epoca, hanno animato i luoghi storici, riportando in vita la figura di Re Guglielmo II.

Canti gregoriani e Lectio Magistralis arricchiscono l’evento

L’evento è stato arricchito dai canti gregoriani dei monaci dell’Abbazia di San Martino delle Scale, che hanno creato un’atmosfera spirituale nel Chiostro e nel Duomo. Un momento culminante è stata la “Lectio magistralis” dell’arciprete don Nicola Gaglio in Cattedrale, che ha illustrato gli aspetti iconografici, teologici e spirituali dei mosaici delle Sacre Scritture.

Un progetto per valorizzare Monreale e il suo patrimonio

L’assessore allo Spettacolo, Salvo Giangreco, ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’evento, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Monreale. L’iniziativa rappresenta un punto di partenza per future manifestazioni che mirano a far conoscere la città a un pubblico sempre più ampio. Hanno partecipato anche La Compagnia in Valigia e la musicista Romina Copernico.