Il Pioppo Futsal perde la prima trasferta stagionale contro un ottimo Bisacquino

Sabato pomeriggio presso il campo comunale di Bisacquino i gialloverdi del Pioppo Futsal sono usciti sconfitti dalla prima trasferta stagionale; i padroni di casa del Città di Bisacquino hanno conquistato 3 punti d’oro al termine di una partita spettacolare, ricca di occasioni da rete e con un tifo stupendo.

Gli uomini guidati da mister Sciortino si sono ritrovati a rincorrere il risultato per tutta la partita con i padroni di casa che sbloccano il risultato con Rossi al 7′ di gioco; al 18′ ci pensa Ventimiglia a pareggiare i conti per il Pioppo Futsal, ma dopo appena due minuti Rossi riporta avanti i suoi. Un primo tempo con tante occasioni create per parte e troppi sbagli. Il secondo tempo inizia con il Pioppo che trova il pareggio dopo 5 minuti di gioco con l’intramontabile capitano Peppe Ganci, ma passa appena un minuto e Rossi rovina nuovamente la momentanea gioia gialloverde portando avanti il Bisacquino e siglando la tripletta personale. Passa poco e Tamburello porta i biancoazzurri sul doppio vantaggio e per il Pioppo Futsal si fa sempre più difficile. Nei minuti finali Ganci trova la doppietta personale per il finale 4-3 in favore dei padroni di casa. Presente anche il Delegato Regionale al Calcio a 5 Massimiliano Birchler che si è goduto una partita spettacolare dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Da menzionare la fantastica partita giocata dal trio casalingo Corsino-Rossi-Vintaloro: il primo gestisce bene i suoi e detta il gioco, il secondo mette a segno una pesantissima tripletta e capitan Vintaloro salva i suoi in molteplici occasioni. A fine partita è lui a portare la propria squadra ad applaudire il pubblico gialloverde accorso in massa e a complimentarsi per il tifo incessante per oltre 60 minuti di gioco.