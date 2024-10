Omicidio nelle campagne tra Monreale e Partinico

Salvatore Di Salvo, 58 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una vettura in aperta campagna tra Monreale e Partinico, nella frazione di Grisì. La vittima è stata uccisa con un’arma da fuoco.

I Carabinieri indagano sul caso

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono intervenute sul luogo del delitto e hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’omicidio e identificare i responsabili. Al momento non si conosce il tipo di arma utilizzata.

L’hanno trovato i familiari perché non riuscivano ad avere notizie dopo che era uscito questa mattina per lavoro. Il corpo è stato trovato dentro la vettura.