Il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco, atteso l’Oratorio San Vincenzo

Sabato pomeriggio il Pioppo Futsal tornerà tra le mura del Pala Don Bosco in occasione della terza giornata di campionato, in occasione della quale riceveranno la società palermitana dell’Oratorio San Vincenzo. Reduci dalla sconfitta di Bisacquino i gialloverdi dovranno ritrovare i 3 punti per scacciare via la brutta prestazione di sabato scorso; dall’altra parte i biancoazzurri dell’Oratorio San Vincenzo lo scorso sabato si sono aggiudicati i 3 punti al termine di una vittoria netta per 10-3 ai danni del Favignana e vorranno continuare sulla stessa via.

Mister Sciortino ha commentato così la prestazione della sua squadra dopo la partita di Bisacquino e già con la testa a sabato: “Sabato scorso abbiamo giocato male, siamo stati spenti e potevamo fare di più. Nonostante ciò abbiamo creato numerose occasioni, ma i padroni di casa hanno avuto più fame di noi e hanno conquistato meritatamente i punti in palio. Mi dispiace per i tanti tifosi accorsi a Bisacquino per supportare la squadra per oltre 60 minuti di gioco nonostante la distanza da Pioppo. Sabato riceveremo al Pala Don Bosco l’Oratorio San Vincenzo, squadra rapida e ricca di giocatori tecnici; mi aspetto dai miei ragazzi attenzione su ogni pallone e dovremmo essere più concreti sotto porta. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene per arrivare in perfette condizioni per il match di sabato”.

Appuntamento a sabato 12 ottobre al Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 a Palermo, calcio d’inizio previsto per le 15:00.