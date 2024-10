Drammatico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca a Giacalone, 3 morti strada chiusa

Un grave incidente stradale ha causato la chiusura della strada statale 624 “Palermo-Sciacca” al km 13, tra Altofonte e Giacalone, in provincia di Palermo. Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha purtroppo provocato la morte di tre persone.

Traffico deviato su percorsi locali

A causa dell’incidente, il traffico è attualmente deviato su percorsi locali. Le autorità competenti raccomandano di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire le indicazioni fornite sul posto.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi e gestire la situazione. Sono in corso le indagini per accertare le cause del sinistro. Il personale Anas sta lavorando per ripristinare la circolazione sulla statale il prima possibile