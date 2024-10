Il Pioppo Futsal torna alla vittoria, 3 punti importanti contro un mai domo Oratorio San Vincenzo

Sabato pomeriggio, presso il Pala Don Bosco di Palermo, i gialloverdi del Pioppo Futsal sono tornati alla vittoria dopo lo stop di Bisacquino. Gli uomini di mister Sciortino hanno affrontato la rosa palermitana dell’Oratorio San Vincenzo, che è riuscita a tenere la gare in bilico fino alla fine con un’ottima prestazione.

La partita si sblocca nella prima metà del primo tempo da un tiro di Alongi deviato da un avversario e la sfera termina in rete per l’1-0 gialloverde; passano pochi minuti e Maiorana raddoppia per il Pioppo Futsal trovando la prima rete stagionale al termine di un contropiede perfetto. L’Oratorio non ci sta e accorcia subito le distanze con Cernigliaro per il 2-1. Il primo tempo di gioco si chiude con il primo timbro stagionale del bomber gialloverde Turi Prestigiacomo, che realizza il 3-1 e fa esplodere il pubblico. Secondo tempo che inizia subito con il quarto centro gialloverde nuovamente con Prestigiacomo, ma dopo pochi minuti l’Oratorio porta nuovamente a due reti di distanza grazie al gol di Di Mariano. Pochi giri di lancette e Lucchese trova il gol del momentaneo 5-2, ma diverse disattenzioni difensive portano i ragazzi in maglia biancoazzurra a siglare altre due reti per il finale 5-4 con Russo e Catanzaro.

Da menzionare l’ottima prestazione del numero 12 Hugo Ventimiglia e il debutto in maglia gialloverde del numero 27 Roberto Lanza. Una partita ben gestita dal Pioppo Futsal, nonostante il calo di concentrazione sul finale di gioco che termina col brivido dopo le due reti evitabili concesse agli avversari. A far da cornice a questa avvincente gara è stato, come sempre, il pubblico gialloverde che ha incitato la squadra per oltre 60 minuti di gioco.