Monreale accoglie il nuovo parroco di San Francesco Don Andrea Palmeri

MONREALE -Don Andrea Palmeri è il nuovo parroco della chiesa di San Francesco a Monreale. Già amministratore parrocchiale della Parrocchia dei Santi Vito e Francesco, Don Palmeri torna nella comunità monrealese accolto da una chiesa gremita di fedeli.

La vocazione e il percorso di Don Palmeri

Avendo ricevuto la chiamata del Signore in adolescenza, Don Palmeri è entrato in seminario in giovane età e sta per conseguire la laurea in teologia biblica. Durante il suo precedente periodo a Monreale, ha contribuito alla nascita dell’oratorio parrocchiale, i cui giovani membri hanno svolto un ruolo attivo nella comunità. Durante la pandemia, la parrocchia ha scelto il beato Carlo Acutis come santo protettore.

Cerimonia di insediamento e il ruolo di Don Palmeri nella comunità

L’arcivescovo Monsignor Gualtiero Isacchi e il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono hanno presenziato alla cerimonia di insediamento, insieme a numerosi fedeli. Il Sindaco Arcidiacono ha elogiato la capacità di Don Palmeri di coinvolgere tutte le generazioni, creando un dialogo costruttivo su problematiche e soluzioni. Secondo il Sindaco, Don Palmeri rappresenta un punto di riferimento, in particolare per i giovani e i bisognosi, offrendo un importante contributo civico alla comunità.