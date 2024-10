Nuova stagione al Cineteatro Imperia, Monreale si prepara ad un anno di eventi

Il Cineteatro Imperia di Monreale, inaugurato lo scorso dicembre, si prepara ad una nuova stagione ricca di novità. L’entusiasmo che ha accompagnato la riapertura della struttura, ristrutturata dall’amministrazione comunale, è palpabile tra associazioni, gruppi teatrali, imprenditori e spettatori, numerosi fin dalle prime proiezioni.

Obiettivo: concessione permanente per gli spettacoli

L’amministrazione comunale sta lavorando per ottenere una concessione permanente dalla Commissione Spettacoli, conferma l’assessore Giangreco. Questo consentirebbe di offrire un programma continuo durante tutto l’anno, ampliando l’offerta oltre le proiezioni cinematografiche, gli spettacoli e le rappresentazioni. La stagione 2024-2025 è in fase di preparazione e promette numerose sorprese sia per quanto riguarda gli spettacoli che i servizi.

L’amministrazione comunale è al lavoro già da settimane e molto presto il programma potrebbe essere svelato alla cittadinanza.