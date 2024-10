Pioppo Futsal alla ricerca di tre punti importanti in casa del Bonifato Alcamo Futsal

Sabato sera presso il Palazzetto Dello Sport “Sebastiano Grimaudo” di Alcamo andrà in scena il match tra i padroni di casa del Bonifato Alcamo Futsal e il Pioppo Futsal in occasione della quarta giornata del Campionato di Serie C2, con entrambe le squadre reduci da una vittoria e che vorranno continuare la propria striscia positiva.

I padroni di casa si sono imposti per 7-2 in occasione della trasferta di Favignana dopo le prime due sconfitte rimediate per mano di Club Olimpia e Gesan Calcio a 5 nelle prime due giornate di campionato; il Pioppo Futsal, invece, vorrà continuare a far esplodere di gioia il suo pubblico dopo la prestazione convincente, ma ricca di disattenzioni, messa in campo contro l’Oratorio San Vincenzo.

Mister Sciortino ha commentato così la vittoria di sabato scorso e cosa si aspetta dai suoi ragazzi per il prossimo impegno stagionale: “Sabato scorso abbiamo fatto una bella partita, sofferta e vinta di misura. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, gestendo palla e riuscendo a trovare le reti. Nel secondo tempo, dopo l’espulsione di Prestigiacomo, siamo andati in affanno e loro sono stati bravi a riaprire la partita fino al fischio finale. Sono rimasto contento di tutti i miei ragazzi, anche chi ha giocato pochi minuti è stato incisivo sul match. Vittoria di misura, ma ciò che contano sono i 3 punti, col tempo miglioreremo sempre più. Sabato invece ci aspetta una squadra che non conosco bene poiché ha cambiato parecchi giocatori nella rosa rispetto lo scorso anno. Dobbiamo scendere in campo per onorare la maglia che indossiamo, partita dopo partita, lo dobbiamo a noi stessi, alla società, agli sponsor e a tutti quei tifosi che ci seguono in ogni dove incitandoci in ogni istante di gioco”.

Appuntamento a sabato 19 ottobre presso il Palazzetto Dello Sport “Sebastiano Grimaudo”, sito in Via Giovanni Verga ad Alcamo, con calcio d’inizio previsto per le 19:30. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.