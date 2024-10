Un grande Pioppo Futsal fa bottino pieno contro un buon Bonifato Alcamo Futsal

Sabato pomeriggio il Pioppo Futsal ha portato a casa altri tre punti fondamentali per il proseguimento del cammino nel Campionato di Serie C2 al termine di una gara avvincente; entrambe le squadre erano reduci da una vittoria e volevano continuare la striscia positiva anche sul rettangolo di gioco del Pala Grimaudo di Alcamo, ma ad avere la meglio è stata la società pioppese.

I gialloverdi di mister Sciortino si portano avanti al 6′ del primo tempo con Maiorana che trova la sua seconda rete consecutiva in campionato; il Pioppo continua a dettare il ritmo di gioco nella metà campo avversaria pur subendo qualche ripartenza dei ragazzi in maglia biancoverde, ma purtroppo per loro trovano un super Cosimo Maggio che decide di murare la porta gialloverde. Il raddoppio arriva al 20′ del primo tempo con Alongi che mette in area un pallone teso poi deviato in rete da un giocatore del Bonifato Alcamo nella propria rete. Secondo tempo che inizia con lo stesso canovaccio della prima frazione, i ragazzi di mister Sciortino dettano il gioco e al 26′ del secondo tempo il Pioppo cala il tris con Gumina che conclude in rete una splendida triangolazione con Zampardi.

Da menzionare le prestazioni di Lombardo per il Bonifato Alcamo e di Maggio per il Pioppo Futsal: il primo è sempre attento e perfetto nel gestire i suoi senza mai perdere la concentrazione, il secondo invece salva la porta gialloverde in diverse occasioni disinnescando le occasioni avversarie. Tre punti importanti per il Pioppo Futsal conquistati contro un ottimo Bonifato Alcamo, squadra molto giovane, ma che di certo dirà la sua in questo campionato; gialloverdi forse troppo “spreconi” quando la gara poteva essere chiusa prima. Tantissimi sostenitori al seguito del Pioppo Futsal anche in questa trasferta. Disponibili sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal le foto del match di sabato.