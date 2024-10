Il Pioppo Futsal riceve il Città di Marsala, si prospetta una sfida spettacolare come lo scorso anno

Lo scorso anno i gialloverdi erano usciti sconfitti dai playoff proprio per mano dei lilibetani, per gli ospiti è necessario tornare alla vittoria in campionato

Dopo la vittoria in trasferta ai danni del Bonifato Alcamo Futsal i gialloverdi di mister Sciortino si apprestano a tornare tra le mura del Pala Don Bosco di Palermo, in cui sabato pomeriggio riceveranno il Città di Marsala. Le due squadre si conoscono già dalla scorsa stagione e i precedenti risultati hanno visto i lilibetani vittoriosi due volte su tre: la prima volta nella gara d’andata di campionato e la seconda in occasione della semifinale playoff, mentre il Pioppo Futsal conquistò 3 punti d’oro a domicilio dei marsalesi al termina di una sfida spettacolare.

Il Pioppo Futsal è reduce da due vittorie e vorrà continuare la striscia positiva, mentre il Città di Marsala è reduce da due sconfitte rimediate dopo un buon inizio di campionato e quindi vorrà necessariamente invertire il trend negativo. Mister Sciortino ha commentato così la trasferta di Alcamo ed il prossimo impegno stagionale: “La scorsa settimana abbiamo fatto un’ottima prestazione ad Alcamo, i ragazzi stanno lavorando duramente settimana dopo settimana. Potevamo e dovevamo essere più incisivi, abbiamo avuto anche sfortuna colpendo i legni in diverse occasioni. Maggio ha fatto una grandissima prestazione murando la porta agli avversari e i tre punti sono arrivati. Domani invece mi aspetto di trovare un avversario che vorrà conquistare ad ogni costo i 3 punti visto che viene da due sconfitte; noi dobbiamo dare il massimo come sempre e far divertire i nostri stupendi tifosi.”

Appuntamento a sabato 25 ottobre al Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 a Palermo, calcio d’inizio previsto per le 15:00; prevista diretta streaming del match sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.