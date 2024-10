Passano i mesi e del Palazzetto dello Sport di Pioppo non si hanno notizie, lavori nel cantiere sospesi da mesi

Ormai da qualche mese a Pioppo non si sente più il rumore di chiodi e martelli all’opera su quello che sarà (o forse doveva essere) il Palazzetto dello Sport della frazione, troppi giorni di silenzio che col tempo si sono trasformati in settimane e infine mesi. A novembre 2023, quasi un anno fa, veniva riportato sui quotidiani monrealesi che nonostante i lavori fossero stati stati consegnati ala ditta appaltatrice a marzo, si era resa necessaria sin da subito una variante in corso d’opera al fine di apportare alcuni necessari accorgimenti alle fondamenta della struttura.

Dopo l’interruzione e la dovuta variante i lavori hanno preso nuovamente il via per poi fermarsi in questi mesi; la struttura in legno che copre l’intera base del palazzetto è stata completata, sono state già montate le finestre e la copertura del tetto è stata terminata, ma la struttura manca di coibentazione esterna e qui sorge spontaneo chiedersi “le assi e le pareti in legno resisteranno alle intemperie dell’inverno?”. Oramai a Pioppo si respira aria di rassegnazione per quello che poteva essere (e chissà se potrà essere in un lontano futuro visti i tempi) un luogo di aggregazione e festa, con le società sportive del territorio costrette ad essere ospiti nei palazzetti dei comuni limitrofi con ingenti spese economiche. In queste ore è stata realizzata e fissata all’entrata del cantiere una palla con un messaggio chiaro all’amministrazione comunale con su riportato “Palle politiche”.