Terza vittoria di fila per il Pioppo Futsal che si aggiudica tre punti d’oro contro il Città di Marsala

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo è andata in scena l’ennesima spettacolare partita tra i gialloverdi del Pioppo Futsal e i biancoazzurri del Città di Marsala valevole per la quinta giornata del Campionato di Serie C2, con tanti gol e con il brivido finale per i gialloverdi che avevano tenuto la gara in loro possesso per buona parte dei due tempi ma rischiano la completa rimonta dei biancoazzurri.

Partita dai due volti con un primo tempo praticamente dominato in lungo e in largo dal Pioppo Futsal, che la sblocca a meno di 5 minuti dal fischio d’inizio con il primo gol in gialloverde di Lanza, raddoppio immediato di Di Simone su calcio di punizione che insacca direttamente in rete battendo Balistreri. Passa poco e ci pensa nuovamente Lanza a siglare il terzo sigillo gialloverde e infine Di Simone firma anche lui una doppietta al termine di una splendida combinazione con Prestigiacomo. Secondo tempo che sembra già scritto, ma gli ospiti accorciano subito le distanze con Piacentino portandosi sul 4-1, poco dopo Lanza riporta il gap sul più 4 ancora al termine di uno scambio con Prestigiacomo per il 5-1. Da questo momento i ragazzi di mister Sciortino si complicano la vita; un harakiri gialloverde ricco di disattenzioni portano i biancoazzurri a una sola distanza (5-4), ma è ancora Lanza a siglare il poker personale con una punizione battuta da Prestigiacomo velocemente e il 27 gialloverde deposita la palla in rete praticamente a porta vuota con gli ospiti intenti a protestare. Il gol del 6-5 di capitan Scariolo arriva in pieno recupero e dopo la rete il direttore di gara sancisce il termine di un match spettacolare.

Menzione speciale per Turi Prestigiacomo che corre, corre e corre ancora senza fermarsi un attimo. Fulcro delle azioni gialloverdi e polmoni da maratoneta, regala l’ennesima super prestazione e porta in rete i suoi compagni di squadra in diverse occasioni.

Partita dai due volti quella dei gialloverdi che sicuramente peccano di attenzione nel secondo tempo, dopo un primo tempo giocato alla perfezione, ma conquistano tre punti fondamentali per rimanere agganciati alle prime posizioni in classifica. Immagini stupende a fine partita con staff tecnico e giocatori del Città di Marsala che si complimentano con tutto il pubblico gialloverde, sesto uomo in campo che ha incitato la propria squadra per tutti e sessanta i minuti di gioco senza sosta. Sono disponibili sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal gli scatti della partita di sabato.