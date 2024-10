L’Under 19 del Pioppo Futsal scalda i motori, tutto pronto per l’inizio di campionato

La squadra guidata dal binomio Ferraro-Gumina e sostenuta dalla società gialloverde non vede l’ora di scendere in campo

Tutto pronto per la prima storica stagione del Pioppo Futsal nel Campionato Regionale Under 19, cresce l’attesa per vedere i giovani gialloverdi calcare i campi di calcio a 5 in giro per la Sicilia. L’Under 19 gialloverde rappresenta l’ennesimo tassello importantissimo della società pioppese che ha deciso di investire su questo progetto senza pensarci due volte, affidando la squadra a due tecnici molto legati alla società fin dalla sua creazione, Moreno Ferraro e Tonino Gumina.

I ragazzi guidati dal binomio Ferraro-Gumina sono stati inseriti nel Girone A regionale con le seguenti squadre: Athletic Club Palermo, Bonifato Alcamo Futsal, Città di Marsala Futsal, Marsala Futsal 2012, Oratorio Ss. Cosma e Damiano C5, Oratorio San Giovanni Battista, Oratorio San Vincenzo e Palermo Futsal Eightniners.

Di recente è stato diramato il calendario con tutti gli appuntamenti dei gialloverdi per i prossimi mesi; il primo impegno stagionale è previsto in trasferta, in casa del Marsala Futsal 2012 mercoledì alle 19:30 presso il Palazzetto dello sport di Marsala. Il Pioppo Futsal U19 disputerà invece le sue gare casalinghe del campionato presso il Campo Archimede Pitagorico di Monreale. Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti dei gialloverdi nel campionato Under 19 regionale.