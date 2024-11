Pioppo Futsal impegnato a Trapani per continuare la striscia positiva

Sabato pomeriggio a Trapani i gialloverdi guidati da mister Sciortino scenderanno in campo per la sesta giornata del Campionato Regionale di Serie C2, ad attenderli uno Sport Club Giudecca reduce da tre vittorie consecutive. Le due squadre si sono già affrontate in Serie D in occasione della Coppa Trinacria e lo scorso anno nel Campionato di Serie C2, con il Pioppo Futsal uscito dal rettangolo di gioco con il bottino pieno in tutte le occasioni. Attualmente i padroni di casa si trovano in sesta posizione in classifica con 9 punti, mentre i gialloverdi sono terzi a quota 12 punti.

La Giudecca si presenta al match con all’attivo tre vittorie consecutive ai danni di Gesan Calcio a 5, Favignana e Club Olimpia; stesso discorso per il Pioppo Futsal che ha raccolto tre vittorie consecutive con Oratorio San Vincenzo, Bonifato Alcamo e Città di Marsala. I ragazzi di mister Corrao vorranno continuare l’ottimo momento di forma, mentre i gialloverdi dovranno ritrovare la giusta concentrazione durante tutta la partita. Difatti il Pioppo Futsal contro il Città di Marsala ha rischiato di vanificare il grande vantaggio del primo tempo dopo diverse disattenzioni che hanno portato gli avversari sempre più vicini ad ottenere il pareggio.

“Sabato scorso i miei ragazzi hanno giocato davvero bene specialmente nella prima frazione di gioco dove li ho visti molto bene in campo e concentrati su ogni pallone, giro palla e scambi davvero ben fatti, pochi errori e di questo sono contento. Nella seconda metà di gioco c’è stato un blackout di circa 10 minuti in cui abbiamo rischiato di vanificare il risultato maturato nei primi 30 minuti; fortunatamente è arrivata la vittoria e abbiamo portato a casa 3 punti importanti. Domani a Trapani ci aspetta una partita molto delicata, sappiamo che andremo ad incontrare una squadra che viene da una serie di vittorie importanti e vorrà continuare su questa via. Noi non possiamo permetterci passi falsi, chiederò ai ragazzi massima concentrazione contro una squadra ben attrezzata e in un ottimo stato di forma.” Queste le parole di mister Sciortino riguardo la partita di sabato scorso e quella che attende i gialloverdi domani.

Appuntamento a sabato 2 novembre presso l’impianto sportivo “Campo 91100 – Campi Da Calcio” sito in Via Marsala snc – TRAPANI TP, calcio d’inizio alle ore 15:30.