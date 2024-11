Emozioni in bianco e nero, la mostra fotografica di Giuseppe Giurintano a Palermo

Al Centro Internazionale della Fotografia “Letizia Battaglia” dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, ha aperto i battenti la mostra fotografica “Il Profumo dell’Attimo” di Giuseppe Giurintano. L’esposizione, patrocinata dalla Regione Siciliana e dai Comuni di Palermo e Monreale, presenta 60 scatti in bianco e nero, esplorando la complessità delle emozioni umane attraverso volti e storie.

La forza espressiva della fotografia

Ogni fotografia in mostra cattura un istante, un frammento di vita che evoca emozioni e guida il visitatore in un’esplorazione delle sfumature dell’animo umano. L’obiettivo è quello di far riflettere sulla bellezza e sulla fragilità del momento, catturato attraverso la potenza espressiva della fotografia.

Quarant’anni di scatti tra Italia, Brasile e Argentina

Le immagini esposte coprono un arco temporale di circa quarant’anni, fino ai giorni nostri. Gli scatti sono stati realizzati a Monreale, in diverse località italiane e anche in Brasile e Argentina.

Inaugurazione e ringraziamenti dell’artista

L’inaugurazione, tenutasi ieri pomeriggio, ha visto la partecipazione di numerose personalità, tra cui il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e il Dirigente Area cultura del Comune di Palermo Gaspare Simeti. Giuseppe Giurintano ha espresso la sua gratitudine all’Assessorato alla Cultura per lo spazio espositivo, alla Regione Siciliana e al Comune di Monreale per il patrocinio, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mostra, in particolare Franco Nocera, Miliza Rodic e Marina Cristofalo.

Il successo dell’evento e la soddisfazione dell’artista

La serata inaugurale ha riscosso un notevole successo di pubblico, con grande partecipazione ed entusiasmo. Giurintano si è detto soddisfatto del riscontro positivo e dei commenti ricevuti dai visitatori, sottolineando l’importanza della condivisione del proprio messaggio artistico con il pubblico.