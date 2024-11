Festa delle Forze Armate, Monreale ricorda i suoi caduti

Questa mattina, la città di Monreale ha commemorato la Festa delle Forze Armate e l’Unità Nazionale con una toccante cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale. L’evento ha avuto inizio con una preghiera guidata dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di piazzetta San Castrense. Numerose autorità civili e militari hanno partecipato alla commemorazione, tra cui il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il tenente colonnello dei Carabinieri Giulio Modesti, il comandante della stazione dei Carabinieri Antonino La Rocca e il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli. Erano presenti anche gli assessori Antonella Romano, Salvo Giangreco, Riccardo Oddo, Francesco La Barbera e Giovanni La Corte, i consiglieri comunali Santina Alduina e Flavio Pillitteri, nonché i rappresentanti delle associazioni ANPS e ANCI. Tra le personalità intervenute, si segnalano anche Biagio Cigno, presidente dell’associazione “Liberi di Lavorare”, Filippo Di Fazio, presidente dell’associazione Combattenti e Reduci, e Claudio Burgio, presidente dell'”Osservatorio La Franca”.

Commemorazione al quartiere Bavera

Dopo un momento di raccoglimento e preghiera in piazzetta San Castrense, la cerimonia si è spostata al quartiere Bavera per rendere omaggio alla memoria del milite Salvatore Randazzo. Questo secondo momento di commemorazione ha sottolineato l’importanza del ricordo e del sacrificio di tutti i caduti in guerra.

Presenti i familiari del cavaliere Angelo Scalici

Tra i presenti alla commemorazione al quartiere Bavera, si sono distinte Loredana Scalici e Silvia Vaglica, familiari del cavaliere e commendatore Angelo Scalici. Figura di spicco della comunità monrealese, Angelo Scalici è stato un combattente della seconda guerra mondiale, oltre che un illustre politico. La sua presenza, seppur simbolica attraverso i familiari, ha arricchito ulteriormente la cerimonia, ricordando il contributo di quanti hanno servito il paese con dedizione e coraggio.