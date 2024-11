Il Pioppo Futsal fa bottino pieno a Trapani e mantiene saldo il posto in classifica

Sabato pomeriggio in quel di Trapani si è giocata la sesta giornata del Campionato di Serie C2 con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti dello Sport Club Giudecca. Gli uomini di mister Sciortino riescono a sbloccare il match solo nella seconda metà di gioco e portano a casa 3 punti chiave per rimanere nelle parti alte della classifica.

Il primo tempo vede i gialloverdi colpire i legni della porta avversaria in diverse occasioni e i diversi salvataggi dell’estremo difensore trapanese, Piacentino, hanno decretato il primo tempo con le reti inviolate. Durante l’intervallo mister Sciortino scuote i suoi i ragazzi e loro non lo deludono rientrando in campo con la grinta e la voglia di voler portare i tre punti a casa. I gialloverdi continuano ad essere sempre padroni della sfera anche nel secondo tempo e si trovano perennemente nella metà campo dei padroni di casa; passa poco e Turi Prestigiacomo sale in cattedra al 4′ sbloccando la partita su una ribattuta del portiere avversario, poco dopo è Lanza a raddoppiare con una giocate delle sue al 7′. I gialloverdi non si fermano, ma soprattutto non si ferma l’onnipresente Turi Prestigiacomo che ne fa altri due per la sua tripletta personale al 20′ e al 27′. Tre punti fondamentali per la squadra di mister Sciortino, che resta agganciata alla vetta del Campionato insieme al Palermo Futsal Club. Anche a Trapani grande presenza del pubblico gialloverde che trascina la squadra alla vittoria senza mai smettere di cantare per la maglia gialloverde.

Mercoledì alle 19:30 presso il Campo Archimede di Monreale farà il suo debutto casalingo l’Under 19 del Pioppo Futsal, che cercherà il riscatto contro il Palermo Futsal Eightyniners dopo la pesante sconfitta rimediata a Marsala. Sarà possibile seguire la diretta della partita sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.